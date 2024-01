Scambio casa gratis, boom per le vacanze: "Un milione di prenotazioni"

Secondo la piattaforma HomeExchange, nel mondo gli scambi nel primo scorcio di 2024 sono stati 46mila e potrebbero superare 1,1 milioni entro fine anno. E il fenomeno dell’house-swapping, dove i proprietari si accordano per soggiornare gratis ciascuno nell’abitazione dell’altro, prende piede anche in Italia. Tra le città in testa Roma, Firenze, Venezia, Milano e Torino mentre tra le regioni spiccano Lazio e Toscana