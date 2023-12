Bonus trasporti, ipotesi click day a gennaio 2024: cosa sappiamo

Nonostante il contributo destinato all’acquisto di biglietti per il trasporto pubblico sia stato assorbito nella social card “Dedicata a te”, destinata a coloro che hanno un Isee non superiore a 15mila euro, non è da escludere un nuovo click day nei primissimi giorni del nuovo anno, forse già il primo gennaio. Ad essere messi in palio sarebbero i fondi inutilizzati durante il mese di dicembre, un meccanismo già visto in azione durante tutto il 2023