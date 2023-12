Incentivi auto 2024, previsti aiuti fino a 13mila euro: cosa sappiamo

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato un Dpcm che verrà varato a gennaio e prevederà nuovi incentivi per chi acquista un’auto, non necessariamente elettrica o ibrida. Godono di una maggiorazione del 25% gli acquirenti che hanno un Isee inferiore a 30 mila euro. Contributi previsti anche per chi sceglie di cambiare la moto, il taxi o il proprio parco auto commerciale, nel caso delle pmi