Mutui, cedolare secca, Imu: gli emendamenti della manovra sulla casa

Tra le novità approvate nella seduta notturna la proroga al 15 gennaio 2024 della scadenza per i Comuni relativa alle aliquote Imu di quest’anno. Via libera anche alla norma sugli affitti brevi e alle detrazioni per il fondo di garanzia sui mutui prima casa per le famiglie numerose. La sottosegretaria Mef Lucia Albano annuncia l’ok allo stanziamento di 100 milioni "per modelli sperimentali di edilizia pubblica"