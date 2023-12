Manovra 2024, gli emendamenti sulla casa

Ai Comuni viene concessa una proroga per ricalibrare le aliquote, quindi le amministrazioni avranno più tempo per deliberare gli aumenti. Prevista inoltre una cedolare secca al 21% su una delle case affittate con affitto breve. Le famiglie con più di tre figli sono inserite nelle categorie “aventi priorità per l’accesso al credito” al Fondo di garanzia per la prima casa