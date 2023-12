La premier è a Bruxelles, per il Consiglio europeo, impegnata nella delicata trattativa sul Patto di stabilità, a cui il governo ha vincolato ogni ragionamento sul Mes. Intanto a Roma corsa contro il tempo per l’approvazione parlamentare della legge di Bilancio entro fine anno. I tre fronti aperti si stanno muovendo in parallelo. Ecco la situazione ascolta articolo

La premier Giorgia Meloni è a Bruxelles, per il Consiglio europeo, impegnata nella delicata trattativa sul Patto di stabilità, a cui il governo ha vincolato ogni ragionamento sul Mes, in un lungo braccio di ferro con le opposizioni. Intanto a Roma si lavora contro il tempo per l’approvazione parlamentare della manovra entro fine anno, per evitare l’esercizio provvisorio. Le tre partite si muovono in parallelo. Ecco a che punto siamo.

Stretta sulla riforma del Patto, l'Ecofin il 20 La riforma del Patto di stabilità e crescita europeo è vicina a risolversi. Dopo il negoziato fiume all'Ecofin della scorsa settimana, è stata fissato per mercoledì prossimo, il 20 dicembre, il consiglio straordinario dei ministri delle Finanze Ue per dare il via libera alla nuova governance economica (I 3 ELEMENTI DA CONSIDERARE). Ma continua la contrapposizione negoziale su come interpretare la nuova procedura per deficit eccessivo quando gli Stati abbiano un disavanzo oltre il tetto del 3% del Pil fissato dai trattati. Il tema è se il previsto aggiustamento strutturale annuo pari allo 0,5% del Pil vada comunque rispettato, come chiedono i Paesi 'frugali', Germania in testa. O se invece sia possibile anche un intervento di entità minore allo 0,5%, tenendo conto anche dell'impatto degli interessi del debito pubblico. Per l'Italia, con un disavanzo atteso al 4,4% nel 2024 secondo le stime Ue, una differenza che cambierebbe molto i tempi di rientro (PERCHÈ LA RIFORMA È IMPORTANTE PER L'ITALIA). All'Ecofin del 20 dicembre i ministri Ue si vedranno in video conferenza e l'obiettivo è dunque quello di raggiungere un'intesa politica sulla riforma. Per il via libera anche alla parte legislativa, con il voto del Consiglio ai tre testi della nuova governance economica, si dovrà invece aspettare gennaio per una riunione degli ambasciatori dei 27, il cosiddetto Coreper. La scorsa settimana le posizioni sul Patto si sono avvicinate di molto, anche se il compromesso messo a punto dalla presidenza spagnola dell'Ue, su triangolazione con Francia-Italia e Germania, sembrava in realtà avere un più ampio consenso.

Intesa con le opposizioni, fiducia sulla manovra il 22 La manovra approderà in Aula al Senato mercoledì 20 dicembre e il voto sulla fiducia dovrebbe essere il 22. Il calendario prende una forma definita e mette d'accordo governo, maggioranza e opposizioni. Dopo giorni di stallo, con trattative serrate per sciogliere il nodo non solo del timing ma anche del 'tesoretto' e lo spauracchio dell'esercizio provvisorio, è stato sbloccato l'avvio dei lavori in commissione a Palazzo Madama. E si apre la strada ad un iter che - assicura il governo - garantirà un adeguato spazio alla discussione ad entrambi i rami del Parlamento. Il testo verrà incardinato a Montecitorio già il 22 dicembre, consentendo così un esame più approfondito anche nell'altro ramo parlamentare.