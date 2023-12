Il ddl Made in Italy approda lunedì in Aula alla Camera

Dopo il via libera della Commissione Attività produttive di Montecitorio, il testo è pronto per la discussione. Poi toccherà al Senato. L’ok anche di Palazzo Madama è atteso entro il 2023, per rispettare i tempi delle due misure simbolo: il Fondo nazionale e il nuovo liceo. Dentro anche misure a sostegno delle filiere strategiche nazionali e contro la contraffazione. Il ministro Urso: “Un provvedimento che segna la svolta nella politica industriale del Paese”