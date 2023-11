Rivalutazione pensioni, accuse al governo: in due anni tagli di 2mila euro. Cosa succede

Secondo un’analisi Cgil e Spi, la revisione del meccanismo di indicizzazione si traduce in tagli pesantissimi sulle pensioni nel 2023-2024, che raggiungono 962 € per una pensione lorda di 2.300 € e arrivano a 4.849 € per una pensione di 3.840 €. "Il governo ha deciso di fare cassa sulle pensioni. Nel biennio risparmierà quasi 10 mld attraverso il meccanismo di modifica del principio di rivalutazione e da qui al 2032 il risparmio sarà di quasi 60 mld”, dice la segretaria nazionale dello Spi Cgil Tania Scacchetti