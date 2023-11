Ddl concorrenza, ok del Senato. Dai dehors al 5g, le ultime novità

Palazzo Madama ha dato il via libera al disegno di legge annuale per Mercato e Concorrenza, nel quadro delle misure di attuazione del Pnrr. Il testo ora passa all'esame della Camera. Introdotte novità in diversi settori: commercio al dettaglio, contatori intelligenti, cold ironing nei porti, farmaceutico. Limiti meno stringenti su emissioni elettromagnetiche per favorire lo sviluppo delle reti di telefonia mobile 5G, proroga sui tavolini all'aperto di bar e ristoranti, più tutele per botteghe storiche e consumatori