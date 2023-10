Ddl concorrenza, ok alla proroga dei dehors: gli emendamenti approvati

Il provvedimento, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 21 aprile, rientra tra gli obiettivi del Pnrr di quest’anno per cui è obbligatoria l’approvazione in Parlamento e dei relativi decreti attuativi entro la fine del 2023. Fra le modifiche approvate dalla commissione Industria del Senato anche più poteri ai sindaci per la tutela delle botteghe storiche e maggiori tutele sui contratti con rinnovo tacito