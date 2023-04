2/10 ©IPA/Fotogramma

Lo stesso ministero per le Imprese e il Made in Italy ha rilasciato una nota: “Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza. Si introduce così una prassi virtuosa, sin qui priva di riscontri nella recente storia legislativa italiana: finora la legge, infatti, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel 2022. Questa è la terza”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia