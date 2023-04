Lavoro, Calderone: "Un milione di posti vacanti in Italia"

"Dare a ogni italiano opportunità"

"In un Paese dove i dati occupazionali stanno andando bene ma abbiamoancora un alto tasso di discoccupazione, soprattutto nella fascia giovanile e tra le donne, noi oggi non riusciamo atrovare lavoratori. I numeri annunciati da Confcommercio vanno a sommarsi ai numeri degli altri settori", ha spiegato. "Io guarderei al bisogno di lavoro che c'è in questo momento e guarderei anche al fatto che oggi prima di fare ragionamenti anche su altri temi, come quello dell'emigrazione, ci sarebbe l'importante obiettivo da cogliere di dare a ogni cittadino italiano l'opportunità di lavorare", ha aggiunto Calderone. "Il tema su cui punteremo è quello della formazione e della riqualificazione perchè il governo non lascerà indietro nessuno che ha bisogno di lavoro", ha aggiunto il ministro.