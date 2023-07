Ddl Concorrenza, tutte le novità del provvedimento

Il testo licenziato lo scorso aprile dal Consiglio dei ministri e che arriva oggi alla firma del Capo dello Stato è cruciale in ottica Pnrr, per il quale si richiede di ultimare l’esame in Parlamento e varare i decreti attuativi entro fine anno. Tra i settori interessati la messa a gara delle concessioni per i commercianti ambulanti, con una proroga di salvaguardia per quelli attuali, la semplificazione delle vendite sottocosto e la promozione di "smart meters" per il risparmio energetico