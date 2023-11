Rottamazione quater, scadenza pagamenti per la prima rata

Il 31 ottobre scadeva la prima (o unica) rata della definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Manovra 2023, come ricorda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ma grazie alla tolleranza c'è tempo fino al 6 novembre per mettersi in regola. Ecco tutti i dettagli, dalle modalità di pagamento a eventuali proroghe