Manovra, verso il prelievo dal Pos di negozi e tabaccai: cosa sapere

Una delle novità che potrebbe portare la Manovra 2024 è la possibilità di prelevare nei negozi o nei tabaccai: una misura che il governo ha presentato per veder circolare più contante anche nei piccoli paesi dove gli sportelli sono sempre più rari. Altri temi toccati dalla Legge di Bilancio sono il tax credit per il mondo del cinema, la cedolare secca (che presto potrebbe essere modificata), la tassa di soggiorno per Roma e Venezia e anche quella d’imbarco per chi viaggia in aereo o in nave