Bonus benzina, a breve gli 80 euro sulla Social card: quando arrivano

Fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno fatto sapere a "Il Messaggero" che entro i primi di novembre dovrebbe arrivare un decreto a tema. L’erogazione dei soldi scatterà nei giorni successivi. In previsione c'è un nuovo finanziamento per la Carta "Dedicata a te", già distribuita quest'estate. In origine destinata solo all'acquisto di beni alimentari, verrebbe ora usata anche per tamponare i prezzi del carburante