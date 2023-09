Benzina, quanto costa nel mondo? I prezzi nei diversi Paesi

Da 146 euro a un euro: sono alcuni dei prezzi per fare il pieno nei diversi Paesi del mondo secondo il Codacons, che ha comparato le diverse situazioni con quella dell’Italia, dove un rifornimento di gasolio e di verde possono costare rispettivamente 7 e 8 euro in più. “Le famiglie italiane solo per i rifornimenti di carburante spendono in un anno circa 7,4 miliardi in più rispetto alla media Ue e questo a causa della tassazione eccessiva su benzina e gasolio”, denuncia l’associazione