Benzina, prezzo del pieno in Europa: in Italia costa 11 euro in più

Da un confronto europeo effettuato tramite i dati diffusi dalla Faib (Federazione autonoma italiania benzinai) emerge come i costi della benzina e del diesel del nostro paese siano in media molto più alti: tra gennaio e luglio si è registrato un +22,4 centesimi di euro al litro per la benzina e +18,3 centesimi al litro per il gasolio, il più alto dal 2018