Bonus elettrodomestici, la nuova proposta allo studio del governo

Il leghista Alberto Gusmeroli ha fatto sapere che la proposta è stata depositata in commissione alla Camera e che il ministro Giorgetti sta valutando se inserirla già in Manovra. Prevede, per gli anni 2023, 2024 e 2025 "un contributo per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica, con smaltimento contestuale degli elettrodomestici obsoleti attraverso il riciclo"