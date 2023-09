Superbonus, niente proroga per i condomini: cosa cambia

Nonostante sia stata invocata da cittadini e imprese, non verrà estesa la misura che lascia allo Stato l’onere di coprire le maggior parte delle spese edilizie: il governo ha infatti bocciato tutti gli emendamenti che auspicavano un posticipo dello stop nel 2024. “Se il debito non diminuisce è per colpa degli 80 miliardi del Superbonus”, ha dichiarato il ministro dell’economia Giorgetti