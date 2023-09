Superbonus 90% villette, i requisiti per accedere al fondo indigenti

Diversi i requisiti necessari per usufruire del contributo a fondo perduto da 20 milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate ad esempio chiarisce che, per i proprietari di unità abitative autonome, la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) deve essere stata inviata entro il 16 febbraio per interventi iniziati dal 1° gennaio 2023