Pagamenti Inps a ottobre 2023: le date da segnare sul calendario

Per il Supporto formazione e lavoro i pagamenti saranno dal 27 di ogni mese o dal 15 di quello successivo a seconda delle domande e dei requisiti maturati. Dalle pensioni ai sostegni economici per disoccupati e famiglie in difficoltà: ecco gli accrediti principali erogati dell’Istituto di previdenza per il mese che si è appena aperto