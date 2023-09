Inps, il concorso per diplomati slitta al 2024: cosa sapere

Per superare il concorso è necessario sostenere alcune prove d’esame, con un’eventuale preselezione a seconda del numero di candidati. Le selezioni si svolgeranno con procedure informatizzate, senza supporti cartacei: sarà fornito un tablet ad ogni partecipante. Le selezioni potranno svolgersi in sedi decentrate presenti in Italia. Maggiori dettagli all'uscita del bando