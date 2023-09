4/13 ©IPA/Fotogramma

La fine del mercato tutelato, per i clienti domestici non vulnerabili (famiglie e condomini) è previsto per l'1 gennaio 2024 per quanto riguarda il gas, e a partire da aprile 2024 per quanto riguarda l'energia elettrica, sempre per i clienti domestici non vulnerabili. Da queste date, tutti i consumatori domestici non vulnerabili saranno obbligati a passare al mercato libero

Bollette luce e gas, nel 2024 passaggio al mercato libero: cosa cambia