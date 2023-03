Energia, con quali fonti si produce in Italia. E le rinnovabili?

1/7 ©IPA/Fotogramma

Sul tavolo del Consiglio dei ministri di martedì 28 marzo arriverà la proroga di una serie di aiuti sulle bollette. Come anticipato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l’impianto del decreto per calmierare le tariffe nel secondo trimestre dell’anno confermerà gran parte delle misure già in vigore (e in scadenza il 31 del mese), introducendo però anche qualche novità

Caro energia, coi prezzi in calo cambiano gli aiuti in bolletta