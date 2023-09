3/10 ©Ansa

Ad annunciare come il decreto sia ormai pronto sul tavolo del ministero dell’Ambiente è stato il ministro, Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato come “il provvedimento interverrà nella liberalizzazione per le famiglie, in un momento in cui non c’è la certezza che il quadro geopolitico tenga, e che quindi i prezzi possano essere previsti”

"Ho l'ecoansia, lei non ha paura?". E Pichetto-Fratin si commuove