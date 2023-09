La compagnia tedesca vuole acquisire il 41% dell’azienda nata dalle ceneri di Alitalia, ma per farlo serve il via libera dell’Unione europea. Da settimane sono in corso trattative tra tecnici di Bruxelles, Lufthansa e Mef per risolvere le criticità prima dell’invio ufficiale della notifica. Al commissario alla Giustizia Ue l'interim della Concorrenza