È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell'ultimo weekend da bollino rosso dell'estate per il controesodo. Il periodo delle vacanze per la metà degli italiani si è accorciato: per il 50% la durata della vacanza è stata inferiore alla settimana mentre per il 25% – continua la Coldiretti – è compresa tra 1 e 2 settimane. C’è però un 4% che si è spinto a stare fuori oltre un mese