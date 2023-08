Assegno unico, pagamenti di settembre e le istruzioni Inps per l'Isee

3/7 ©IPA/Fotogramma

L'Inps ricorda che esiste "la possibilità per i percettori di reddito di cittadinanza, dopo la sospensione o la cessazione, di continuare a ricevere l'assegno unico, fino a febbraio 2024, sulla stessa carta dedicata al Rdc. In tal modo, l'utente dispone di un tempo congruo per comunicare la scelta delle modalità di pagamento dell'assegno unico, senza che eventuali ritardi nella presentazione della domanda possano compromettere il suo diritto"