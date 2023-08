2/10 ©IPA/Fotogramma

L'Assegno unico fino ad ora veniva erogato anche in presenza di omissioni o difformità, sul patrimonio mobiliare e/o sui dati reddituali dichiarati. L'Inps in questi casi potrà chiedere ora un'ulteriore documentazione e l'utente potrà regolarizzare la situazioni in tre modi diversi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia