La legge delega al governo per la riforma fiscale, licenziata in via definitiva dal Parlamento il 4 agosto scorso, e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 14 agosto, apre la strada all'applicazione di un'aliquota Irpef unica. "Vogliamo addolcire la curva delle aliquote, incominciando da tre per poi arrivare gradualmente verso la Flat tax" ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo