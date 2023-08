Agenzia delle Entrate, 3 miliardi dall’invio di avvisi bonari nel 2024

7/10 ©Ansa

La convenzione siglata tra governo e Agenzia delle Entrate punta a superare i controlli a tappeto concentrandosi sulle operazioni dove maggiore è il rischio di evasione come, per esempio, lo sconto in fattura dei crediti derivanti dai bonus edilizi. In questo caso l’obiettivo è di intervenire su 1,2 miliardi nel 2024 e 1,4 miliardi nel 2025