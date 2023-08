9/10 ©IPA/Fotogramma

È evidente come non si tratti di una riforma che agevoli i redditi più bassi. A far la differenza, però, sarebbe una modifica della No Tax Area di dipendenti e pensionati a 8500 euro. L’attuale struttura Irpef a quattro aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023 prevede infatti una No Tax Area (NTA) differente per le tre principali tipologie di reddito (8174 euro per il reddito da lavoro dipendente, 8500 euro per il reddito da pensione, 5500 per il reddito da lavoro autonomo)