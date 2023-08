Tutti i beneficiari del contributo riservato ad insegnanti di ruolo, docenti di religione e supplenti annuali per il penultimo anno scolastico potranno spenderlo entro il 31 agosto, compresi coloro che andranno in pensione a partire dal primo settembre. Per chi si è visto riconoscere da un giudice anche gli arretrati del bonus per gli anni pre-ruolo basterà inoltrare la sentenza al MIUR per riceverli