È utilizzabile per acquistare libri e testi, anche in formato digitale; pubblicazioni e riviste “utili all’aggiornamento professionale”; software e hardware; biglietti per cinema, teatri, musei, mostre, eventi culturali e spettacoli. L’importo può anche essere utilizzato per pagare l’iscrizione a corsi di aggiornamento e qualificazione professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione. I soldi possono poi essere spesi per iscriversi a corsi di laurea