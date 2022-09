7/10 ©IPA/Fotogramma

BONUS CASA UNDER 36 – Fino al 31 dicembre 2022 ci ha meno di 36 anni può richiedere un bonus per comprare casa. L’incentivo è stato pensato per aiutare il mercato immobiliare e per venire incontro ai giovani italiani alla ricerca della prima abitazione. Non tutti possono però accedere al bonus. Solo chi ha reddito Isee non superiore a 40mila euro può farlo. In ogni caso, il mutuo per l’acquisto della casa non deve avere valore superiore a 250mila euro. Restano poi escluse tutte le abitazioni di lusso

