L'erogazione dell'indennità una tantum per i lavoratori non dipendenti potrebbe essere lanciata a breve con un click day. Verrebbero così accolte le domande in ordine cronologico, fino a esaurimento fondi disponibili. Confesercenti: "Le risorse non bastano per tutta la categoria, c'è chi rimarrà fuori". Confcommercio: "Iniquità tra aventi diritto"