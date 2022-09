Scuola, primo giorno per oltre 7 mln di studenti: mancano 200mila prof

4/10 ©Ansa

Per quanto riguarda il personale scolastico, in base agli ultimi dati disponibili, che sono in aggiornamento, le operazioni di immissione in ruolo effettuate ad agosto hanno consentito l'assunzione di 50.415 docenti, 9.021 ATA (personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) e 317 dirigenti scolastici. “Allo stato attuale cominceremo un anno scolastico in cui non mancano i docenti”, ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi

