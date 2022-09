Back to school! 12 libri per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni

Rientro a scuola con una nuova avventura da scoprire? Ecco 12 proposte per tutte le età e per tutti i gusti. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Ehi! Che cos'è? di Cédric Ramadier Editore: Terre di Mezzo Uno strano oggetto cade dal cielo. Che sarà mai? Una palla? Una zattera? Un paracadute?

Libri per bambini di 4 anni Questo libro ti farà addormentare di Jory John Editore: Edizioni Clichy Attenzione lettore: Questo libro ti stancherà! Ti calmerà! Sì, ti farà cadere in un sonno profondo. Come? In modo molto semplice: ci sono autotreni giganti che sfrecciano su ogni pagina.

Il mio asinello Benjamin e io di Hans Limmer Editore: Terre di Mezzo La piccola Susi e il suo papà, a spasso tra gli scogli, trovano un asinello smarrito. Decidono di portarlo a casa e Benjamin diventa subito il compagno di giochi preferito.

Libri per bambini di 5 anni Supergatto e il pavone scomparso di Pascal Parisot Editore: Terre di Mezzo Peter Pavone è stato rapito! Per salvare le penne alla vanitosissima star dello zoo, gli amici Poldo Panda e Clic lo Scimmiotto si affidano a Supergatto, il supereroe degli animali, e alla sua fidata assistente Super Milli.

Immagina un posto di Chiara Carminati Editore: Lapis Il primo giorno di scuola segna la fine dell'estate e l'inizio di un viaggio bellissimo, di un'avventura nuova che porta con sé attese, curiosità, qualche timore e molti interrogativi. Teresa stamattina si è svegliata piena di emozione e di domande.

Libri per ragazzi di 6 anni Siamo uguali! di Angela Cascio, Asia Carbone Editore: Sinnos Si può raccontare la Costituzione ai più piccoli? Angela Cascio e Asia Carbone raccontano il fondamentale articolo 3 con una storia piena di riconoscimenti e disvelamenti, per spiegare l'uguaglianza e la differenza, l'unicità di ognuno di noi e la collettività di cui facciamo parte.

Libri per ragazzi di 8 anni Filosofia in 5 minuti. Idee, concetti, personaggi raccontati in pillole di Simonetta Tassinari Editore: Gribaudo Che cosa c'entra Sigmund Freud con la filosofia? Perché fu processato Giordano Bruno? Cosa vuol dire "coscienza infelice"? È caduta veramente una mela sulla testa di Isaac Newton, suggerendogli la legge di gravitazione universale? 256 pagine per scoprire le più grandi o curiose idee filosofiche, sfruttando ogni piccola pausa.

Libri per ragazzi di 9 anni Agenzia di viaggi Stranimondi di L. D. Lapinski Editore: Terre di Mezzo Le giraffe non riescono a trovare i loro bei vestiti a macchie, gli elefanti aspettano impazienti la merenda, i koala sono in cerca di un ramo per il pisolino... e quel cavallo bianco? È una zebra che ha perso le strisce! Vuoi aiutarli?

Libri per ragazzi di 10 anni Il cielo è sempre blu di Paola Predicatori Editore: Mondadori Agnese è una bambina dolce come lo zucchero e buona come il pane costretta a trasferirsi in un campo nomadi dopo la malattia del nonno. Michele è un ragazzino di Milano con pochi amici e i genitori appena separati. I due non potrebbero essere più diversi, eppure qualcosa li accomuna: Achille, il cane di Michele, che viene rapito dal crudele cugino di Agnese, Anton.

Libri per ragazzi di 11 anni Il segno dell'ordine di Giovanni Eccher Editore: Mondadori Dopo che la Purificazione ha spazzato via la scienza, responsabile della catastrofe che ha quasi cancellato l'umanità, la magia ha preso il suo posto e il mondo è nelle mani di un ordine di monaci guerrieri, gli Hamia.

Libri per ragazzi di 12 anni Alla seconda umanità di Luigi Ballerini Editore: Il Castoro Che succederebbe se l'Intelligenza Artificiale potesse avere il nostro corpo? Noi siamo il corpo o la mente? Siamo le sensazioni, le emozioni o i ricordi? Delta, Beta e Kappa sono cresciuti nel Campus e ora sono alla vigilia di un momento importante: la cerimonia di Potenziamento, che esalterà al massimo tutte le loro facoltà.