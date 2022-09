Ritorno a scuola e lavoro in salute, i consigli di Assosalute

Ora che le vacanze sono ormai un ricordo, tantissimi italiani si preparano a tornare a scuola o a lavoro (se non l’hanno già fatto). Per aiutare tutti a non perdere subito i benefici del riposo estivo e fare attenzione ai disturbi più comuni, Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione), parte di Federchimica, ha deciso di fornire alcuni consigli.

I consigli di Assosalute per il ritorno a scuola

approfondimento

Covid, ecco le regole per il rientro a scuola

Sul fronte della scuola, gli esperti hanno ricordato che la scelta dello zaino è molto importante. Nel corso degli anni, i pediatri hanno più volte sottolineato l’importanza di comprarne uno con manici e schienale imbottiti, così da evitare che il peso del materiale scolastico scenda verso il bacino. Assosalute aggiunge che bisogna prestare attenzione anche al peso del materiale scolastico trasportato, perché se è eccessivo può causare irrigidimento muscolare e fastidi alla zona lombare e alle spalle. Non appena compaiono i primi sintomi, bisogna evitare di sottoporre la schiena a un ulteriore sforzo.



L’Associazione, inoltre, ha ricordato l’importanza dello sport per i bambini e i ragazzi. Frequentare un corso di nuoto o di arti marziali, per esempio, può aiutare molto il corretto sviluppo psicofisico.

Un altro elemento a cui è opportuno prestare attenzione sono i pidocchi, che spesso nelle scuole trovano il luogo ideale nel quale proliferare. Per distinguere le loro uova dalla forfora è sufficiente scuotere i capelli: le prime restano attaccate alla cute, a differenza delle scaglie di pelle morta. Nell’attesa di debellarle, è consigliato rimanere a casa.

Stress ed esami da preparare

Gli universitari, spesso impegnati nella sessione d’esami nel corso di settembre, non devono sottovalutare l’eventuale aumento dei battiti cardiaci, la “tachicardia da stress”. Assosalute spiega che per ritrovare il giusto equilibrio può essere utile provare ad afferrare le caviglie, con il busto in avanti e il capo rivolto verso il basso, e respirare profondamente. Inoltre, se si passa tanto tempo davanti agli schermi bisogna prestare attenzione alla secchezza oculare, prendersi una pausa ogni ora ed evitare di esporsi troppo alle luci blu prima di andare a letto.



Il ritorno a lavoro

Parlando del ritorno a lavoro, Assosalute spiega che lo stress da rientro può essere somatizzato, portando alla comparsa di problemi intestinali, acidità o mal di stomaco, anche causati dalla ripresa di abitudini alimentari scorrette, come le pause pranzo frettolose e prive di nutrimenti fondamentali, tra cui vitamine, fibre e minerali. Può essere importante ricordare di assumere la giusta quantità di frutta e verdura ogni giorno e di ritagliarsi del tempo per fare una passeggiata in pausa pranzo o una sessione di yoga, pilates o jogging a inizio o fine giornata.