1/10 ©IPA/Fotogramma

Milioni di italiani festeggiano Ferragosto. In tanti anche oggi si sono messi in macchina su strade e autostrade diretti alle mete di villeggiatura. Chi sta viaggiando in questi giorni deve mettere in conto anche prezzi in aumento per fare rifornimento. Le ultime rilevazioni sui carburanti indicano prezzi in rialzo nei distributori

Benzina, le associazioni dei consumatori accusano: "Flop cartelli, il prezzo sale ancora"