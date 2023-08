Caro carburanti, a ogni quartiere il suo prezzo

Con l’obbligo per i distributori di esporre i prezzi medi accanto a quelli di vendita, appaiono più lampanti le differenze dei costi per benzina e diesel. All’interno della stessa città anche 40 centesimi di divario. Intanto, continuano i rincari, iniziati a gennaio dopo che il governo ha cancellato lo sconto di Stato sui balzelli. Che pesano per oltre la metà di quello che spendiamo alla pompa ascolta articolo

Agosto, italiani pronti a mettersi in auto per le vacanze. E prezzi di benzina e gasolio che tornano in primo piano, soprattutto in questo periodo in cui l’inflazione pesa tanto sul portafoglio. Ma come è cambiato il costo del pieno negli ultimi mesi?

I prezzi negli ultimi 12 mesi Un anno fa i carburanti – sia al self service sia in modalità servito – non mostravano grandi differenze rispetto a ora: la benzina, ad esempio, in media era poco al di sopra di adesso e il diesel costava un po’ di più. All’epoca, però, c’era lo sconto dello Stato.

Il bonus benzina che non c'è più Sono stati spesi 8 miliardi e mezzo di soldi pubblici per questo bonus inaugurato nel marzo del 2022. Valeva 30,5 centesimi al litro, poi a novembre è stato ridotto e da gennaio non c’è più.

Rincari, quando sono iniziati Da quel momento i prezzi hanno subito un balzo in alto, con la benzina schizzata sopra 1,8 euro, per poi aumentare nelle ultime settimane, seguendo i rialzi delle quotazioni dei prodotti petroliferi raffinati.

Costi molto diversi anche nella stessa città Adesso coi cartelli nei distributori che ci dicono i prezzi medi accanto a quelli praticati al rifornimento, il governo punta a una maggiore trasparenza e a evitare speculazioni. Diventano così forse più lampanti le differenze che già tocchiamo con mano, coi carburanti spesso più costosi in autostrada, sotto determinate insegne o nei centri storici.

Bussola per fare il pieno A Roma e a Milano, per esempio, tra il distributore più caro e quello più economico ci sono distanze notevoli: anche di oltre 40 centesimi al litro, che per un pieno si traducono in quasi 20 euro.