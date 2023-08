Benzina, associazioni consumatori: "Flop cartelli, prezzo sale ancora"

"Se l'esposizione dei prezzi doveva servire a ridurli o quanto meno a mitigarne la crescita, allora è stato un fallimento", dice Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori. "Il costo medio in autostrada della benzina self ha raggiunto i 2 euro esatti, mentre l'1 agosto, il primo giorno di entrata in vigore dell'obbligo di esposizione, era pari a 1,984 euro"

"Un flop! Se l'esposizione dei prezzi medi presso i distributori doveva servire a ridurre i prezzi o quanto meno a mitigarne l'aumento, allora è stato un fallimento". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, secondo cui "il prezzo medio in autostrada della benzina self ha raggiunto oggi i 2 euro esatti, mentre l'1 agosto, il primo giorno di entrata in vigore dell'obbligo di esposizione, era pari a 1,984 euro. Insomma, in appena quattro giorni c'è stato un rincaro di 1,6 cent al litro, pari a 80 centesimi per un pieno di 50 litri. Va ancora peggio per il gasolio. In autostrada il prezzo, sempre in modalità self, passa da 1,854 dell'1 agosto a 1,886 euro al litro, con un balzo di 3,2 cent al litro, pari a 1,60 euro a rifornimento".