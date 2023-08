Microchip, dai fondi alla governance: il piano di ricerca certificata

2/10 ©Ansa

Licenziato dal Consiglio del Ministri lo scorso 7 agosto, il decreto Omnibus contiene tra l’altro nuove norme per la ricerca certificata sulla microelettronica in Italia. Fino al 2027 i fondi per le imprese che investono nel comparto scendono da 630 a 520 milioni di euro, finanziamenti non stanziati ex novo ma previsti dal Fondo per la microelettronica del 2021

