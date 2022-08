5/10 ©IPA/Fotogramma

Intanto Ministero dell’Economia e Ministero della Salute hanno deciso per una nuova versione della tessera sanitaria senza microchip, proprio in considerazione della scarsità internazionale dei materiali necessari per la produzione di questi ultimi. Le nuove tessere avranno valenza di Codice Fiscale e di Tessera Europea Assistenza Malattia (Team) ma non le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi, ovvero non saranno utili per i servizi online di identificazione e autenticazione e firma elettronica avanzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni