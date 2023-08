3/10 ©IPA/Fotogramma

IL FATTURATO - Anche per la consociata Airbnb Italy, che conta 25 dipendenti, il 2022 è stato un anno di forte crescita con un incremento del fatturato salito a 21,5 milioni e un utile netto a 3 milioni di euro. Al Fisco italiano risulta versato 1 milione ma la sede di riferimento delle attività è Dublino, in Irlanda, dove per i colossi del web è in vigore un regime fiscale più favorevole

