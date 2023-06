Airbnb fa causa a New York per le restrizioni sugli affitti brevi

Si tratta di una legge approvata nel 2021 che chiede agli host di registrarsi presso la città, e in gran parte blocca gli affitti a breve termine, ovvero per meno di 30 giorni consecutivi, se i proprietari dell'appartamento non sono presenti in casa

Airbnb ha annunciato una causa contro la città di New York per chiedere l'annullamento delle restrizioni sugli affitti a breve termine che entreranno in vigore in luglio. Si tratta di una legge approvata nel 2021 che chiede agli host di registrarsi presso la città, e in gran parte blocca gli affitti a breve termine, ovvero per meno di 30 giorni consecutivi, se i proprietari dell'appartamento non sono presenti in casa. Nella causa intentata da Airbnb si definiscono le nuove norme "estreme e oppressive".