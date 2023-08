Congedo parentale a ore, come richiederlo all'Inps e a chi spetta

2/10 ©IPA/Fotogramma

Spetta ai genitori che siano in costanza di rapporto di lavoro entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente

