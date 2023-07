Inps, le nuove regole su congedo parentale e permessi per disabilità

9/9 ©IPA/Fotogramma

Come spiegato nella circolare 39 del 2023 dalla vecchia legge 104 è stato eliminato il principio del referente unico per l'assistenza. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 105 il 13 agosto 2022 il diritto dei tre giorni di permesso mensile per assistere una persona con disabilità viene riconosciuto a più persone che possono fruirne in via alternativa tra loro

