Forum energie rinnovabili, Italia può attivare 130 gw su medio periodo

1/11 ©IPA/Fotogramma

Comunità energetiche rinnovabili, agrivoltaico, eolico offshore, revamping e repowering, pompaggi elettrici e reti elettriche: sono questi i 6 ambiti di sviluppo che possono accelerare il processo di transizione energetica secondo lo studio “Lo stato dell’arte delle rinnovabili in Italia” realizzato The European House – Ambrosetti e presentato questa mattina durante il primo Forum delle Energie Rinnovabili “Renewable Thinking”, ideato da CVA (Compagnia Valdostana delle Acque) in collaborazione con The European House e con il patrocinio di Elettricità Futura

Nucleare come fonte per rinnovabili, via libera